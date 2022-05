Rome et Alger renforcent leur coopération énergétique avec de nouveaux accords

Le président algérien Abdelmajid Tebboune et le Premier ministre italien Mario Draghi le 26 mai 2022 à Rome.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé ce jeudi une visite d'État de deux jours en Italie. L'occasion de resserrer les liens entre les deux pays méditerranéens en matière de livraison de gaz et d'électricité.

« Grâce à l’Italie, nous serons en mesure d’approvisionner l’Europe en électricité », s’est félicité Abdelmadjid Tebboune aux côtés de son homologue italien Sergio Mattarella, après leur rencontre au palais présidentiel du Quirinal. Un câble sous-marin est ainsi en projet entre les côtes algériennes et italiennes, rapporte notre correspondant à Rome, Éric Sénanque.

La visite du président algérien s’est ensuite poursuivie au palais Chigi, siège de la présidence du Conseil, où il a été reçu par Mario Draghi. L’occasion de signer de nombreux accords de coopération en matière énergétique.

Trois milliards de mètres cubes de gaz par an

L’italien Eni et l’algérien Sonatrach vont ainsi accroître le développement des champs gaziers en Algérie. Grâce au gazoduc Transmed, Alger devrait pouvoir exporter 3 milliards de m3 de gaz par an vers l’Italie, un pas essentiel pour Rome pour réduire sa dépendance au gaz russe. Eni et Sonatrach devraient travailler aussi sur la décarbonisation. Les deux entreprises ont annoncé le développement d’un projet pilote de production « d'hydrogène vert » sur le site d’un puits pétrolier qu’ils coexploitent dans le sud du désert algérien.

La visite d’État du président algérien en Italie s’achèvera ce vendredi à Naples où il se rendra aux côtés de Sergio Matteralla qui a qualifié cette visite d’un « signe d’amitié solide » entre les deux pays.

Mario Draghi et son chef de la diplomatie Luigi Di Maio se sont rendus successivement à Alger ces dernières semaines. La lettre d'intentions signée jeudi « représente une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération énergétique entre l'Italie et l'Algérie et est en ligne avec la stratégie d'Eni de diversifier ses sources d'énergie », a souligné le groupe italien dans un communiqué.

L'Italie importe 95% du gaz qu'elle consomme, dont environ 40% provenaient de Russie en 2021. L'Algérie, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Italie, est son deuxième fournisseur de gaz. Le contrat de vente de gaz entre les deux pays a été renouvelé en mai 2019 pour une durée de huit ans jusqu'en 2027, avec deux années optionnelles supplémentaires.

