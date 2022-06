Le nombre de touristes dans le monde repart à la hausse après la crise Covid

Le nombre des touristes internationaux a triplé par rapport au premier trimestre de 2021. Ils étaient près de 117 millions à voyager dans le monde entier. Une hausse qui s'explique notamment par la fin des restrictions anti-Covid.

Le rebond du tourisme mondial s'explique par la levée de restrictions anti-Covid en Europe, selon l'Organisation mondiale du tourime (OMT). Le vieux continent accueille traditionnellement le plus de touristes. Avant la crise sanitaire, en 2019, c'était la moitié du total au niveau mondial. Et par rapport au premier trimestre de l'année dernière, l'Europe enregistre quatre fois plus de touristes.

Le secteur reprend aussi en Amérique du Nord avec une hausse de 117% et au Moyen-Orient avec une augmentation de 132% depuis 2021. « Cette reprise progressive devrait se poursuivre tout au long de 2022, à mesure que davantage de destinations assoupliront ou lèveront les restrictions sur les voyages », estime l'agence onusienne, qui fait état d'une « augmentation significative des réservations de vol ». En date du 2 juin, 45 destinations, dont 31 en Europe, n'avaient plus aucune restriction liée au Covid-19, favorisant ainsi le tourisme. En Asie, un nombre croissant de destinations ont également commencé à assouplir les règles encadrant les arrivées touristiques.

Un optimisme mitigé par la hausse des prix dans le monde

Mais même si les chiffres sont prometteurs, on reste encore loin de la période avant Covid. Par rapport à 2019, il y a encore une marge de 61 % à récupérer. Et l'Organisation mondiale du tourisme appelle à la prudence pour les prochains mois en raison de la guerre en Ukraine. Les prix augmentent partout, notamment sur le pétrole, ce qui provoque une hausse des coûts de transport et de l'hébergement. Et cela est susceptible d'entraver le redémarrage de l'activité touristique.

