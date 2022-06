Les supermarchés «hard discount», une solution pour de plus en plus de Français

Lidl, leader des supermarchés discount en France. AFP/Patrick Kovarik

Comme dans de nombreux pays du monde, en France, l'inflation fait grimper le prix de l'alimentaire. Le panier de course a augmenté de 4,2% en un an selon un rapport de l'Insee publié le mois dernier. Alors pour faire face certains consommateurs quittent les supermarchés traditionnels pour se tourner vers les établissements de maxi-discompte où les produits de première nécessité sont moins chers. Reportage dans ces supermarchés qui attirent de plus en plus de Français. Reportage de Theo Renaudon.