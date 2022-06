Des centaines de manifestants à Genève dénoncent le rôle de l'OMC dans l'agriculture

Présents à Genève aux côtés de @viacampesinaFR pour représenter la @ConfPaysanne

Nous alertons sur les dégâts ici et ailleurs de la spéculation organisée par L OMC

Besoin de régulation, de maîtrise et de protection économique pour les paysan.nes et la souveraineté alimentaire https://t.co/nHWION5Dqh pic.twitter.com/581EeqfMdD