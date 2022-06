Venezuela: la plus grande banque publique ouvre son capital aux entreprises privées

Banco de Venezuela a placé vendredi 5% de ses actions à la bourse de Caracas. Cela marque le début de l’ouverture du capital de la plus grande banque publique vénézuélienne aux entreprises privées.

Banco de Venezuela a placé vendredi 5% de ses actions à la bourse de Caracas. Cela marque le début de l’ouverture du capital de la plus grande banque publique vénézuélienne aux entreprises privées. Un tournant de la politique économique du président Nicolas Maduro.

L’État compte bien rester le premier actionnaire de Banco de Venezuela mais la banque publique, qui compte 15 millions de clients dans un pays de 30 millions d'habitants, va ouvrir aux sociétés privées jusqu’à 10% de son capital.

D’autres entreprises publiques vont suivre l’exemple tel que la compagnie de téléphonie CANTV ou encore des sociétés pétrolières et gazières. Le capital de ces entreprises sera ouvert aussi bien aux investisseurs locaux qu’étrangers.

Une rupture avec le modèle socialiste imposée par la crise économique

Une rupture avec la politique de nationalisation menée par Hugo Chavez puis pas Nicolas Maduro : Banco de Venezuela avait été nationalisé en 2009 par Hugo Chávez, dont l'administration a versé 1 milliard de dollars au groupe financier espagnol Santander, qui l'avait rachetée en 1994.

Rupture imposée par la crise économique et sociale que vit le pays depuis plusieurs années en raison d’une mauvaise gestion opérée par les gouvernements successifs mais aussi des sanctions américaines.

En ouvrant le secteur économique aux sociétés privées, le gouvernement espère attirer les capitaux nécessaires au développement des entreprises publiques qui manquent cruellement d’investissements. Ce changement tactique a été annoncé le 12 mai dernier : « Nous allons mettre en vente entre 5% et 10% des actions de diverses entreprises publiques pour l'investissement national ou international et vous pouvez devenir un investisseur », a déclaré le président Maduro dans un discours sur la chaîne d'Etat VTV. « Nous avons besoin de technologie, nous avons besoin de nouveaux marchés et nous allons aller de l'avant » a-t-il assuré.

Selon certains ONG, comme Transparencia Venezuela , le gouvernement est en négociation avec des entreprises privées pour céder des entreprises publiques. « Le gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro, en apparente dissociation avec le soi-disant socialisme du XXIe siècle, a commencé à céder la direction d'entreprises publiques à des entreprises privées », a déclaré l'ONG en décembre 2021 après avoir identifié 33 cas liés aux secteurs agroalimentaire, touristique et industriel.

(avec agences)

