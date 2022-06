Économie: l’inquiétude gagne les Bourses mondiales face à la hausse annoncée des taux d'intérêt aux Etats-Unis

Les Bourses mondiales fléchissaient ce lundi 13 juin, craignant de fortes hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et une récession. L'inflation aux Etats-Unis, le resserrement monétaire des banques centrales et la situation sanitaire en Chine inquiètent les marchés financiers.

Les Bourses étaient à la baisse ce lundi matin, d'abord en Asie puis en Europe, dans la crainte que la FED décide d'augmenter fortement ses taux directeurs dans le but de maîtriser l'inflation qui, aux Etats-Unis, a atteint en mai 8,6%, un nouveau record. L'annonce de ce chiffre a déjà provoqué de fortes pertes à la Bourse de New-York, vendredi.

Tous les yeux sont tournés vers la Réserve fédérale américaine qui tient réunion mardi et mercredi. Si la hausse des taux de 50 points de base semble acquise, les marchés s'inquiètent d'un relèvement des taux plus abrupt qui pourrait aller jusqu'à 75 points de base. Un resserrement monétaire plus agressif nourrit à son tour les craintes sur l'entrée en récession l'année prochaine de la première économie mondiale.

De même, les nouvelles mesures de confinement à Shanghai et Pékin réimposées par les autorités chinoises, peu après les avoir levées, créent de nouvelles craintes concernant la deuxième économie mondiale.

Yen et roupie au plus bas

Les craintes d'un resserrement monétaire plus agressif de la Fed pesaient sur les devises autres que le dollar. Ce lundi matin, le yen s'échangeait 134,47 yens pour un dollar, en baisse de 0,17%. La roupie indienne a plongé lundi à un plus bas historique, s'échangeant à 78,07 roupies pour un dollar.

L'euro perdait 0,40% à 1,0477 dollar. L'envolée des taux d'intérêt pénalisait les valeurs de la « tech » qui ont besoin d'émettre de la dette pour financer leur croissance. Les géants de la tech chinoise n'ont pas été épargnés: -7,20% pour Baidu, -7,98% pour Alibaba, -4,89% pour Tencent à Hong Kong.

Enfin, la possibilité de nouveaux confinements dans les plus grandes villes chinoises tirait les prix du pétrole vers le bas.

(et avec agences)

