Malgré les sanctions occidentales, la Russie augmente sa production de pétrole en juin

La Russie est l'un des principaux producteurs de pétrole et gaz du monde. Ici, le logo du géant russe Gazprom sur une de ses stations-essence à Moscou, le 16 avril 2021. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors que le géant russe Gazprom réduit ses livraisons de gaz vers l'Allemagne et l'Italie, le pétrole coule à flot en Russie. La production russe d'or noir a même augmenté de 5% en juin, et ce malgré les sanctions et la pression exercée par les Occidentaux sur Moscou.