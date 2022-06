Le fabricant de cosmétiques américain Revlon se déclare en faillite

Revlon, le fabricant américain de vernis à ongles, de rouge à lèvres et de parfum s’est placé sous le régime américain des faillites. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Revlon, le fabricant américain de vernis à ongles, de rouge à lèvres et de parfum, s’est placé sous le régime américain des faillites. Détenu majoritairement par le milliardaire Ronald Perelman via la holding McAndrews & Forbes et dirigé par sa fille, Debra Perelman, Revlon a annoncé une perte nette de 67 millions de dollars de janvier à mars. La faillite de Revlon s'avère un échec pour le financier Ron Perelman qui, en 1985, avait racheté la marque via son fonds d'investissement après une OPA hostile.