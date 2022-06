France: l’été 2022 s'annonce un bon cru pour le secteur du tourisme

Dans 15 jours débutent les vacances d'été, sur fond d'inflation, de perte de pouvoir d'achat, de hausse des prix des carburants mais aussi de guerre en Ukraine. Malgré ce contexte compliqué, la saison touristique 2022 se présente sous de bons augures, elle serait même meilleure que la précédente. Deux millions supplémentaires de Français partiront cet été en vacances, et encore une fois les Français plébiscitent l'hexagone. On assiste également au retour en masse des touristes étrangers. Si les professionnels du secteur se réjouissent, ils se disent inquiets en raison des problèmes liés au manque de personnel.

Même si le coût des vacances a augmenté de 12%, les réservations sont en hausse de 8%, tout comme le chiffre d'affaires des professionnels qui a augmenté de 12%. La façade atlantique et la Méditerranée restent toujours les grandes gagnantes, mais la montagne et la campagne sont de plus en plus demandées.

De bonnes nouvelles pour le secteur avec toutefois une ombre au tableau, prévient Didier Arino, du cabinet Protourisme : « Tous les voyants sont au vert à l’exception de la difficulté à trouver du personnel qualifié. D’ailleurs, ils n’en sont même pas là, j’ai envie de dire que tous ceux qui veulent travailler dans ce secteur sont pris. Le risque étant une dégradation de la qualité de service et ce manque de personnel nous coûte déjà très cher. Nous estimons chez Protourisme que le fait que des restaurateurs limitent le nombre de couverts, le nombre de services proposés à la clientèle coûtera déjà à la destination France environ 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires perdu, du fait de l’incapacité à avoir des personnes ressources pour assurer une qualité de service. »

Malgré les récentes hausses de salaires dans le secteur de la restauration, près de 200 000 postes de saisonniers pourraient ainsi être non pourvus cet été, estime l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Les clients devront s'armer de patience.

