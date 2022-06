La plateforme de cryptomonnaies CoinFlex, à son tour en difficulté, suspend les retraits

Les plateformes de cryptomonnaies déclarent tour à tour être en difficulté face aux fluctuations de marché. © Dado Ruvic / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le monde des cryptomonnaies ne parvient toujours pas à sortir d'une zone de turbulence. Dernière péripétie en date : la plateforme d'échanges CoinFlex a suspendu tous les retraits de fonds. En cause: des conditions de marché extrêmes et le risque financier lié à un client. Et CoinFlex n'est pas la seule plateforme en difficulté.