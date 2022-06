France: la plateforme de livraison de repas Deliveroo une nouvelle fois condamnée

Le Conseil de Prud'hommes de Paris a requalifié, en première instance, le contrat de prestation de service de quatre coursiers en contrat de travail. Il contraint Deliveroo à leur verser au total près de 240 000 euros. L'un d'entre eux recevra même la somme record de 128 000 euros.

La plateforme de livraison de repas Deliveroo a été une nouvelle fois condamnée en première instance en France pour travail dissimulé. Le jugement a requalifié le contrat de prestation de service de quatre coursiers en contrat de travail.

L'un des cas concerne pour la première fois des faits commis après 2017, soit au-delà de la période que le tribunal correctionnel de Paris avait examinée pour condamner Deliveroo le 19 avril. « Le travail dissimulé a été reconnu, pour l'un d'entre eux, pour une période postérieure à l'année 2017. Or, Deliveroo affirme depuis longtemps avoir modifié ces pratiques en cours de route et ne plus rien craindre de la justice », remarque Me Kevin Mention, avocat des plaignants,

Le délibéré du 3 juin du Conseil de Prud'hommes de Paris, chargé des conflits entre salariés et employeurs, contraint donc Deliveroo à verser au total près de 240 000 euros aux quatre livreurs, dont la somme record de 128 548 euros à l'un d'entre eux, employé de février 2016 jusqu'à avril 2019.

Me Kevin Mention se dit satisfait du jugement.

On avait des coursiers qui exerçaient sur parfois 50, 100 heures par semaines Me Kevin Mention

