Airbnb interdit les fêtes dans les appartements répertoriés sur sa plateforme

Plusieurs millions d'annonces d'appartements sont actives sur la plateforme Airbnb : plus aucune fête ne sera autorisée. AP - Patrick Semansky

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'était censé être une décision temporaire liée à la crise sanitaire, Airbnb a décidé finalement de l'inscrire dans le marbre : il ne sera plus possible d'organiser des fêtes dans les appartements à louer sur son site internet. La cause ? Un nombre de plaintes en chute libre, que la plateforme ne souhaite pas voir remonter.