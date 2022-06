Chine: l'assouplissement des restrictions anti-Covid provoque un rebond de l'économie

En Chine, l'assouplissement des restrictions anti-Covid, notamment à Shanghai, provoque un rebond de l'activité industrielle. Une première depuis quatre mois. La reprise est particulièrement rapide dans les secteurs qui avaient été touchés par les mesures sanitaires.

Avec la reprise du travail dans les entreprises et les usines après la fin des confinements, la production repart à la hausse pour la première fois depuis février. Ce rebond du mois de juin est principalement dû à la hausse de l'activité dans la construction, mais aussi dans l'hôtellerie-restauration et les transports, ferroviaire et aérien, secteurs sévèrement touchés par les restrictions sanitaires.

La Chine continue d'appliquer une stricte stratégie sanitaire contre le Covid-19, au nom notamment de la protection des seniors, qui sont relativement peu vaccinés. Parmi les mesures prises dans ce cadre : des dépistages obligatoires pour se rendre dans les lieux publics ou les bâtiments, des quarantaines ou encore des confinements ciblés dès l'apparition de quelques cas. La Chine vient d'annoncer la réduction de moitié de la quarantaine pour les arrivées internationales.

Des objectifs de croissance compliqués à atteindre

Mais cette réussite économique a été saluée par le gouvernement. Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que son pays aurait été confronté à des répercussions inimaginables s'il avait adopté la stratégie de l'immunité collective. Selon lui, il vaut mieux accepter de petites répercussions temporaires que d'affecter la sécurité et la santé de tous. D'après les experts, ses propos sous-entendent que la politique « zéro-Covid » devrait être poursuivie, avec un lourd tribut payé à l'économie. Selon les prévisions, la croissance chinoise pourrait avoir du mal à atteindre le chiffre de 5,5%, voulu par Pékin cette année.

►À écouter aussi : Éco d'Ici Éco d'Ailleurs - La Chine au bord du précipice économique ?

