Première livraison de gaz de l'Espagne au Maroc à travers le gazoduc Maghreb-Europe

Une vue de l'usine de regazéification de GNL Enagas dans le port de Barcelone, le 29 mars 2022. © JOSEP LAGO/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Espagne a livré pour la première fois du gaz naturel au Maroc. Dans le cadre d'un accord de normalisation de leurs relations en mars dernier, du gaz naturel liquéfié acheté par le Maroc a été livré mardi 28 juin via le fameux gazoduc Maghreb-Europe. Ce même gazoduc que l'Algérie a fermé de son côté pour ne plus livrer l'Espagne et la punir ainsi de son rapprochement avec Rabat sur le dossier du Sahara occidental.