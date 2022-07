L'armateur CMA CGM répond à l'appel du gouvernement français et baisse ses tarifs

Que faire pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages français alors que l'inflation s'est encore accélérée, à 5,8% au mois de juin ? Opposé à de nouveaux impôts, le gouvernement ne veut pas surtaxer les grandes entreprises qui ont été bénéficières durant la crise. Alors il leur demande de faire un geste. Répondant à cet appel, l'un des leaders mondiaux du transport maritime, CMA CGM, a annoncé qu'il baissait ses tarifs à ses clients.

Les baisses accordées par CMA CGM vont de 10% à 20%. Elles représentent 500 euros par conteneur et concernent tous les biens importés via les ports français.

La mesure, qui s'applique à partir du 1er août et pour une durée d'un an, devrait avoir une répercussion sur les prix des produits vendus par les grandes enseignes un peu partout en France.

18 milliards de dollars de bénéfices en 2021

CMA CGM fait partie, avec TotalEnergies et Engie, des entreprises qui ont vu leurs bénéfices croître sur fond de pandémie, de reprise chaotique, puis d'invasion russe de l'Ukraine. À lui seul, l'armateur a enregistré près de 18 milliards de dollars de bénéfices en 2021. Et sur le premier trimestre de 2022, il a déjà engrangé un bénéfice net de plus de 7 milliards de dollars.

Le gouvernement a appelé ces entreprises qui ont vu leurs bénéfices gonflés par la crise à rendre une partie de ces profits aux ménages afin d'atténuer les effets de l'inflation.

