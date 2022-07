France: un projet à 5,7 milliards d'euros pour une usine de semi-conducteurs

« Les semi-conducteurs sont aussi stratégiques aujourd’hui que l’était le nucléaire dans les années 1980, affirme Bruno Le Maire. C’est stratégique pour toutes les filières industrielles : on ne peut construire ni avions ni trains sans semi-conducteurs, pas de moyen de communication ou de batterie électrique... Nous avons vu pendant la crise du Covid que l’absence de semi-conducteurs et les ruptures de chaines d’approvisionnement ont créé des désorganisations totales dans toutes les chaines industrielles en Europe et dans le monde. Désormais grâce à cet investissement historique, la France va faire partie des très rares nations dans le monde à être indépendantes en matière de semi-conducteurs. Vous aurez les États-Unis, Taiwan, la Corée du Sud, l’Allemagne, le Japon et la France. Donc la France tient son rang industriel et technologique au XXIe siècle, grâce à cet investissement absolument stratégique. »