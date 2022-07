L'euro tombe à un dollar pour la première fois depuis 2002

Pour la première fois depuis 2002, les monnaies européennes et américaines valent la même chose, le 12 juillet 2022. (Image d'illustration) © AFP

RFI

La parité entre l’euro et le dollar, attendue depuis des semaines, a finalement été atteinte. Cela n’était jamais arrivé depuis 2002. Une dépréciation de la monnaie unique qui va s’accompagner d'inflation, d'importations plus chères et d'une perte d'attractivité pour la zone euro.