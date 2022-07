La plateforme de cryptomonnaies Celsius se déclare en faillite

La plus célèbre des monnaies virtuelles, le bitcoin, a connu d'importantes variations ces dernières semaines, mettant dans la tourmente plusieurs acteurs majeurs du secteur. REUTERS - DADO RUVIC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les cryptomonnaies sont dans la tourmente. Elles perdent en valeur et cela fait des victimes. Une fois de plus, une plateforme de prêt d'argent virtuel vient de faire faillite aux États-Unis. Celsius était pourtant l'un des acteurs les plus importants du secteur.