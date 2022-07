L'Arabie saoudite double ses importations de pétrole russe bradé

Des réserves de pétrole russe (image d'illustration). AP - Misha Japaridze

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Russie peut compter sur l'Arabie saoudite pour acheter son pétrole et plus précisément son pétrole raffiné. Le Royaume a plus que doublé ses importations de mazout russe, au deuxième trimestre. Du fuel bradé par Moscou qui sert à alimenter les centrales électriques saoudiennes et qui permet surtout à l'Arabie saoudite de gagner de l'argent.