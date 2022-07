Économie : Netflix freine sa perte d'abonnés au deuxième trimestre

Encore de mauvais résultats pour Netflix mais le géant de streaming espère un rebond cet été : au deuxième trimestre, la plateforme a de nouveau perdu des abonnés mais moins que prévu, donnant espoir aux investisseurs qui craignaient une chute libre après les pertes annoncées au premier trimestre.

C’est le début de la fin de l’hémorragie après une année catastrophe. Voilà le message que Netflix veut envoyer aux marchés en publiant ses résultats du second trimestre : mauvais certes, mais moins que prévu, rapporte notre correspondant à Los Angeles, David Thompson.

Le groupe s’attendait à perdre deux millions d’abonnés entre mars et juin. La chute s’élève finalement à un peu moins d’un million. « Pas évident de parler de succès quand on a perdu un million » de clients, a reconnu Reed Hastings, le cofondateur de Netflix. « Mais nous sommes bien préparés pour l'année prochaine », a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique.

Netflix compte encore plus de 220 millions d'abonnés et compte en regagner un million durant l’été grâce notamment au succès de certaines séries comme la saison 4 de Stranger Things qui bat des records de popularité. L'entreprise compte aussi sur la sortie imminente de «The Gray Man », un film des frères Russo, les réalisateurs de « Avengers : Endgame », qui pourrait se transformer en franchise s'il conquiert le public.

La plateforme prévoit également de nouvelles formules d’abonnement, moins chères mais avec de la publicité, après des années à refuser cette solution moins prestigieuse.

Le groupe californien a publié un chiffre d'affaires de 7,97 milliards de dollars pour la période d'avril à juin, un résultat inférieur aux attentes qu'il a notamment mis sur le compte d'un taux de change défavorable.

Il a en revanche réalisé 1,44 milliard de bénéfice net, mieux que prévu. Signe que l’annonce a rassuré, son action avait grimpé de 8% à clôture de la bourse de New York.

Effet de correction et guerre en Ukraine

De quoi respirer après les résultats du premier trimestre et la perte de 200 000 inscrits en majorité américains. Une première en plus de dix ans qui avait fait chuter l’action de 25% et entrainé le licenciement de 400 employés.

Ces performances « montrent que Netflix ne risque pas de mettre la clef sous la porte pour l'instant », a réagi l'analyste indépendant Rob Enderle. « Ils ont gagné du temps, ce dont ils ont besoin pour arrêter l'hémorragie » des abonnés, a-t-il continué.

Après des années de conquête rapide, et après avoir profité à plein de la pandémie et des restrictions sanitaires, Netflix subit un effet de correction, amplifié par la concurrence qui a saturé le marché ces dernières années.

Aux pertes d'abonnés s'ajoute un contexte économique peu favorable, de la guerre en Ukraine à l'inflation et au dollar fort.

«Netflix reste le leader du streaming vidéo mais s'il ne trouve pas davantage de franchises qui résonnent largement, il va finir par lutter pour rester en tête », a commenté Ross Benes, analyste de eMarketer.

(Avec AFP)

