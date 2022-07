Réunion cruciale pour la BCE: protéger la zone euro et endiguer l'inflation

L'idée, en contraignant l'accès aux crédits, c'est d'essayer de limiter le surcroît de demande. Le coût de l'emprunt immobilier va être plus élevé, mais on sait déjà depuis longtemps que ce sont rarement des primo-accédants qui sont capables de se payer un bien immobilier. Donc, est ce que l'idée qu'on resserre le crédit bancaire pour ceux qui veulent acheter à crédit un bien immobilier aura un impact ? C'est possible, mais ce n'est pas automatique. Il est fort probable que de toute façon, il y ait moins de projets à financer et donc si les acteurs eux-mêmes n'ont pas forcément envie d'emprunter plus, le resserrement de la politique monétaire dans ce cas-là pourrait être contre-productif.