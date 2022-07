Kiev et Moscou signent l'accord sur les céréales ukrainiennes

Les représentants de l'Ukraine et de la Russie se serrent la main lors de la cérémonie de signature à Istanbul, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du patron de l'ONU Antonio Guterres, le 22 juillet à Istanbul. AP - Khalil Hamra

L'Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi 22 juillet à Istanbul deux accords séparés avec la Turquie et les Nations unies sur l'exportation des céréales et produits agricoles via la mer Noire.