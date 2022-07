La secrétaire américaine au Trésor se veut rassurante sur une éventuelle récession

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen lors d'une visite à Séoul le 19 juillet 2022. AP - Chung Sung-Jun

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Mardi et mercredi, la Fed se réunit et devrait procéder à une quatrième forte hausse de ses taux directeurs pour tenter de contrer l'inflation aux États-Unis. On attend également jeudi, les chiffres de croissance de la première économie mondiale. Ces derniers jours, Janet Yellen s'est efforcée de rassurer.