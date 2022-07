France: la pénurie de graines de moutarde en passe de se résorber

Depuis plusieurs mois, les pots de moutarde se font rares dans les rayons des supermarchés un peu partout en Europe, et notamment en France. La faute à un contexte d’importation de graines de moutarde à l’arrêt, touché par les fortes chaleurs et les ravageurs. Mais la récolte de cette année devrait relancer la production.

Il y a quelques années, la production française de la moutarde représentait la moitié de la production européenne. Mais depuis, l'approvisionnement en graines de moutarde a chuté, à commencer par le Canada, premier fournisseur mondial.

Fabrice Genin, agriculteur et président de l’Association des producteurs de graines de moutarde de Bourgogne (APGMB) détaille le système de production : « Les industriels avec qui on travaille ont deux fournisseurs principaux, le Canada, pour à peu près 70% de leurs besoins, et ils avaient la Bourgogne pour à peu près 30% de leurs besoins. Ce qui s’est passé en 2021 c’est qu’en Bourgogne, au lieu de faire 30% de leurs besoins, on en a fait plutôt que 15%, et au Canada ils n’ont eu plutôt peut-être que 20%. »

Une année 2021 catastrophique

L’année 2021 a été catastrophique, détaille le représentant : « On a des problèmes à plusieurs facteurs, le climat et les ravageurs, et ça ça fait baisser nos rendements, donc on produit moins. Et au Canada, en 2021, il y a eu un problème climatique de chaleur, qu’ils ont eu en 2021, où il faisait 45-50 degrés et ça fait qu’ils n’ont rien produit du tout. Et la problématique vient de là, chez nous il n’y a jamais de stocks, on produit juste ce qu’ils commandent, les seules graines qui sont disponibles tout le temps c’est au Canada, et vu que le Canada n’a rien produit, ils sont en pénurie en ce moment. »

Heureusement, la récolte française de graines de cette année devrait relancer la production. Disponible rapidement pour les producteurs de moutarde, elle devrait permettre, d’ici la fin de l’année, de remplir complètement les rayons de pots de moutarde.

