Le rebond de l'économie française plus important que prévu avec une croissance de 0,5%

Les nuages de la récession semblent se dissiper. Après un premier trimestre où le PIB s'était replié de 0,2%, la France a enregistré une croissance de 0,5% au printemps.

Cette première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée ce vendredi 29 juillet par l'Institut national de la statistique (Insee) devra être confirmée fin août. Mais alors que la croissance au deuxième trimestre était attendue à 0,2% par la Banque de France et à 0,25% par l'Insee, elle s'est finalement établie à 0,5% par rapport au premier trimestre.

Cette croissance est une bonne nouvelle pour les experts, mais elle reste à surveiller, notamment du fait d'une consommation en berne, d'un contexte géopolitique tendue et d'une inflation importante dans le monde. La bonne tenue de l'économie française au deuxième trimestre s'explique par une contribution nettement positive du commerce extérieur à la croissance.

Selon cette première estimation des comptes nationaux, les importations ont reculé de 0,6% au deuxième trimestre, tandis que les exportations ont bondi de 0,8%. Ces dernières ont été « tirées notamment par les services de transport (+6,3% après +5,0% au premier trimestre) et les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6% après +5,0%) », détaille l'Insee.

« À l'inverse, les exportations de biens se replient (-0,6% après +1,4%), notamment dans les matériels de transport et l'agroalimentaire », précise encore l'institut. « La baisse des importations signifie que la hausse de la demande globale (extérieure et intérieure) ce trimestre a été satisfaite par une hausse de la production et non par une hausse des importations, et c'est en ce sens qu'elle contribue à la croissance du PIB », explique l'Insee.

Une consommation en baisse

Quant à la consommation, traditionnel moteur de l'économie française, elle reste négative pour les achats de biens (-1,3%), mais les achats de services repartent nettement à la hausse (+1,5%). Deux tendances contradictoires qui aboutissent à un recul global de 0,2% de la consommation des ménages au deuxième trimestre.

Avec les chiffres publiés vendredi, l'institut évalue à 2,5% l'acquis de croissance de l'économie française pour l'année 2022. Un chiffre conforme à l'anticipation de croissance annuelle du gouvernement. La Banque de France ou le FMI (+2,3%) sont légèrement moins optimistes.

Ces données tombent au lendemain de la parution des chiffres de la croissance américaine au deuxième trimestre (-0,9% en rythme annualisé après -1,6% au 1er trimestre), qui ont techniquement fait entrer le pays en récession.

En Europe, les économies italiennes et espagnoles rebondissent avec respectivement 1% et 1,1% d'augmentation, tandis que le PIB allemand stagne et le Portugal est en récession avec -0,2%. Plus globalement, la croissance économique dans la zone euro a fait nettement mieux que prévu au deuxième trimestre, à 0,7% par rapport au trimestre précédent, tandis que l'inflation a battu un nouveau record en juillet à 8,9% sur un an, selon Eurostat.

(Avec AFP)

