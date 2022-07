Malgré la crise des semi-conducteurs, Stellantis réalise un bénéfice record

Les logos des entreprises automobiles Abarth, Lancia, Fiat, Alfa Romeo et Jeep et un nouveau panneau portant le nom de Stellantis, l'entreprise née de la fusion entre Fiat et Peugeot, à l'entrée de l'usine automobile Fiat de Turin, en Italie, le 19 janvier 2021.

Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial, vient de publier ce jeudi 28 juillet un bénéfice net de 8 milliards d'euros pour le premier semestre, en progression de 34% sur un an. Dans un marché automobile fortement perturbé par les pénuries de puces électroniques, le groupe né de la fusion entre le Français PSA et l'Italo-Américain Fiat-Chrysler a quand même vu ses ventes baisser de 7% au niveau mondial, ce qui ne l'a pas empêché d'atteindre un niveau de rentabilité exceptionnel.

Stellantis, le groupe aux quatorze marques, né de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 17%, à 88 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle à 14,1%, jamais atteinte auparavant par ces constructeurs.

Stellantis a pourtant vu ses ventes baisser de 7%, avec 2,9 millions de véhicules écoulés au niveau mondial, sur un marché automobile fortement ralenti par les pénuries de puces électroniques. Les ventes ont notamment été touchées par l'effondrement du marché européen, où celles de la nouvelle Peugeot 308, du Fiat Scudo et de la DS4 « sont plus que contrastées par l'impact des pénuries de semi-conducteurs », a précisé Stellantis.

Pour l'économiste Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem interrogé par notre journaliste Patricia Lecompte, il y a plusieurs éléments qui expliquent les bons résultats de Stellantis : « D'abord un élément plus stratégique de long terme, il faut rappeler que Carlos Tavarès, quand il a pris les rênes de Stellantis, a affiché comme objectif de faire une montée en gamme progressive des ventes, de vendre des véhicules plus chers qui rapportent plus. Ça, c'est le premier élément. Et aujourd'hui, cette stratégie porte ses fruits. Et puis, malgré la pénurie de composants qui a impacté aussi Stellantis, l'entreprise a vendu beaucoup de véhicules plutôt haut de gamme qui rapportent plus et qui sont plus chers. »

Des modèles qui roulent

Partout, le groupe a privilégié la production des modèles les plus rentables, dont les véhicules 100% électriques comme la nouvelle Fiat 500 ou la Peugeot e-208. Ceux-ci ont vu leurs ventes bondir de 50%, avec 136 000 unités écoulées.

Rappelons aussi que Stellantis est très bien positionnée en Amérique du Nord, aux États-Unis avec sa marque Jeep, qui là aussi marche très bien et qui rapporte beaucoup. Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire Cetelem Patricia Lecompte

C'est le deuxième élément qui explique la bonne santé du groupe. « Les ventes de voitures électriques progressent aussi de 50% chez Stellantis sur le premier semestre. Le groupe a pris le virage de l'électrique, mais il y est obligé comme tous les groupes automobiles, puisqu'on rappelle qu'en Europe, la vente des voitures thermiques sera interdite à partir de 2035. Et là aussi, ça contribue à améliorer le chiffre d'affaires puisque il faut rappeler que les voitures électriques sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques. Donc forcément, ça gonfle le chiffre d'affaires de l'entreprise », résume l'économiste.

Stellantis avait déjà enregistré en 2021 d'énormes profits pour sa première année d'existence, avec 13,4 milliards d'euros de bénéfice net. Le groupe entend doubler son chiffre d'affaires (152 milliards d'euros en 2021) d'ici à 2030 en profitant de l'électrification du marché et de gains de productivité.

(Et avec AFP)

