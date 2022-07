GNL: TotalEnergies mènera le projet de terminal méthanier flottant au Havre

Alors que la Russie réduit ses approvisionnements en gaz vers les pays européens, la France veut prendre la route de l'indépendance avec un projet de méthanier flottant au Havre.

Il est baptisé Cape Ann. Ce bâtiment de 300 mètres est l'un des deux navires FSRU (unité flottante de regazéification) du groupe TotalEnergies, que les pouvoirs publics ont retenu comme nouveau point d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) au Havre.

Ce projet fait partie du volet « souveraineté énergétique » dans le paquet de mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat adopté hier par le Sénat, alors que le bras de fer énergétique entre Moscou et les Occidentaux depuis le début du conflit en Ukraine a engendré une crise de l'approvisionnement en gaz naturel dans toute l'Europe. La France, qui s'alimente aujourd'hui par quatre terminaux portuaires d'importation de GNL (deux à Fos-sur-Mer, un à Montoir de Bretagne, et un à Dunkerque), souhaitait sécuriser cet approvisionnement avec un nouveau terminal.

Gaz de schiste

Le navire de TotalEnergie pourra injecter « environ 10% de la consommation annuelle française » indique la préfecture de Seine-Maritime, à partir de navires méthaniers qui viendront l'alimenter avec du gaz provenant notamment de Norvège, du Qatar, d'Algérie ou encore des États-Unis, grands producteurs de gaz de schiste, un gaz récupéré par fracturation hydraulique.

Or la technique de la fracturation hydraulique, qui pollue les eaux, et l'exploitation du gaz de schiste sont interdites en France depuis des lois de 2011 et 2017. « On importe déjà du gaz de schiste », s'est défendue la ministre de la Transition énergétique lors de l'examen du projet de loi par le Sénat vendredi 29 juillet, car la « fracturation hydraulique est utilisée aujourd'hui dans la plupart des gisements onshore dans le monde, y compris en Russie d'ailleurs ».

Mais le GNL, a-t-elle rappelé, est « un dispositif liquide qui réunit différents liquides portés par différents camions ou différents pipes, qui sont recueillis à l'étranger et finissent dans un bateau ». On ne peut distinguer les différents types de gaz « molécule par molécule », a insisté la ministre. « Je pense que ça intéresse beaucoup de monde qu'il n'y ait strictement aucune transparence sur le type de gaz qui arrive dans le bateau », a rétorqué un sénateur écologiste.

« Économie de guerre »

Pour Didier Julienne, expert en ressources naturelles, cette situation de crise énergétique de laquelle veut s'extraire la France lui fait prendre des décisions incohérentes tant au niveau environnemental qu'au niveau de l'indépendance énergétique du pays. « C’est une vraie contradiction française qui est battue en brèche par la guerre. L’économie de guerre réfute toutes les théories qui étaient basées sur une idéologie ou sur une politique pour les remplacer par la seule urgence », observe-t-il.

Le travail du terminal méthanier consistera à redonner son état gazeux à la matière liquide en la réchauffant. L'installation permettra d'injecter dans le réseau jusqu'à 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 60% de l'importation en 2021 de la France auprès de la Russie. Presque la moitié de l’approvisionnement en gaz naturel est assuré par méthaniers.

« Tout le monde a bien compris que le gaz est une ressource temporaire, qui va être encore utilisée pendant des années, mais qui cédera le pas, soit au renouvelable, soit au nucléaire », estime aussi Didier Julienne. « Il est fort possible que l’Europe fonctionne à l’avenir avec deux sources d’énergie, les renouvelables et le nucléaire, deux énergies décarbonées qui sont essentielles à l'avenir industriel et énergique » du continent.

Les travaux d'aménagement du quai conduits par l'entreprise TotalEnergies et GRTgaz sont censés débuter à l'automne 2022, le démarrage de l'activité est quant à lui prévu en 2023.

