«Ça n’arrête pas, cette inflation !»: en Turquie, le prix du carburant explose

Dans une rue commerçante d'Istanbul, le 14 avril 2022. AP - Francisco Seco

Parmi toutes les catégories de produits, ce sont les transports dont le prix a le plus augmenté, avec une hausse annuelle des prix de 119%. Cette hausse est d’abord due à celle des prix des carburants, elle-même liée à la hausse des prix de l’énergie sur les marchés mondiaux et à la chute de la monnaie turque. Incapable de payer leur plein d’essence comme autrefois, de plus en plus de Turcs délaissent leur voiture.