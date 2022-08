Réunie en sommet, l’Opep+ doit décider une éventuelle augmentation de la production

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix partenaires au sein de l’accord Opep+, dont la Russie se réunissent ce mercredi 3 août à Vienne. L'enjeu, c’est une augmentation ou non des quotas de production dans un contexte de flambée des prix des hydrocarbures. Mais malgré la pression des Américains en ce sens, les analystes ne s'attendent pas à une augmentation significative de la part du cartel pétrolier.

En 2020, en pleine pandémie de Covid-19 et devant l'effondrement de la demande mondiale et donc des prix, l'Opep et ses alliés dont la Russie avait passé une entente : réduire fortement la production pour faire remonter les prix.

Les prix ont fini par remonter et l'année suivante, les producteurs ont rouvert peu à peu leurs vannes à mesure que la demande retrouvait ses niveaux d'avant la crise. Sauf qu'aujourd'hui, ces producteurs peinent à remplir les quotas qu'ils se sont fixés. D'après l'Agence internationale de l'énergie, 2,8 milliards de barils manqueraient à l'appel.

En cause, il y a des pays producteurs en proie à des crises politiques ou à un manque d’investissements chroniques. Sans oublier la production russe gênée par les sanctions en lien avec l'invasion de l'Ukraine. Le président américain, Joe Biden, en visite à Jeddah, a plaidé pour une augmentation de la production saoudienne afin de compenser le manque et soulager l'économie mondiale. Dans le contexte de tension actuel entre la Russie et les Occidentaux, l'alliance entendra-t-elle ses appels ?

Quoi qu'il en soit, même si une augmentation significative est annoncée pour septembre, il faudra encore que les pays producteurs puissent physiquement y répondre.

