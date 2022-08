Entrée en vigueur de l'embargo européen sur le charbon russe

L'embargo européen sur le charbon russe est entré en vigueur à minuit, quatre mois après son adoption par l’Union européenne (UE). Une mesure qui vise à frapper le portefeuille du régime russe, mais qui intervient au moment où l'UE fait face à de vives tensions sur ses approvisionnements énergétiques.

Le charbon russe représentait 45% des importations de l'Union européenne l’année dernière. Pour la Russie, cela représente un manque à gagner de 4 milliards d’euros par an. Pour compenser le charbon russe, les Vingt-Sept ont déjà commencé à s’approvisionner ailleurs auprès des États-Unis, de l’Australie, de l’Afrique du Sud ou de l’Indonésie.

Risque de pénurie en Europe

Cet embargo entre en vigueur à un moment où les Vingt-Sept sont confrontés à la chute des livraisons de gaz russe et au risque de pénurie. Faute de gaz, afin d’éviter des pénuries d’électricité, plusieurs pays européens ont annoncé ces derniers mois un recours accru aux centrales électriques au charbon. C’est le cas de l’Autriche, des Pays-Bas ou encore de l’Italie. À titre d’exemple, sur les cinq premiers mois de l’année, l'électricité produite à partir de charbon en Allemagne aurait bondi de 20%, selon le cabinet de recherches énergétiques Rystad. Un choix politique qui met en cause les ambitions climatiques de l’Union européenne de réduire d’au moins de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

La Pologne dans une situation compliquée

Face aux tensions sur les marchés, l'équation s'annonce compliquée pour la Pologne, pays traditionnellement minier, mais importateur net de charbon : alors que la production locale s'élevait ces dernières années à environ 55 millions de tonnes par an, le pays devait encore importer environ 12 millions de tonnes dont 10 de Russie. Le gouvernement nationaliste populiste a imposé dès la mi-avril une interdiction totale des importations du charbon russe, provoquant de graves pénuries et des hausses vertigineuses des prix. La tonne de charbon en Pologne vaut actuellement quatre fois plus cher qu'il y a un an.

