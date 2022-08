Plateformes de «streaming»: Disney + dépasse Netflix

En cinq ans, Disney a gagné son pari de dépasser le pionnier Netflix avec ses plateformes de «streaming». © AP Photo/Jenny Kane

La plateforme Disney + a gagné 14,4 millions de nouveaux abonnés entre mars et juin, dont beaucoup en dehors des États-Unis, c'est bien plus que ce que les analystes avaient prévu. Disney + compte désormais un total de 152 millions d’abonnés et, avec Hulu et ESPN +, propriété de Disney, la société dépasse le leader du secteur, Netflix, dans la bataille du streaming.