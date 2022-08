L'ONU veut freiner l'essor des cryptomonnaies

La Centrafrique est un des rares pays à avoir reconnu le bitcoin comme une des monnaies officielles, et le pays lance désormais sa propre cryptomonnaie: le sango (image d'illustration). AP - Kin Cheung

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’ONU appelle à stopper l’essor des cryptomonnaies dans les pays en développement et met en garde contre le risque de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, mais également sur l'utilisation de ce type de monnaie pouvant entraîner « des risques et des coûts sociaux ».