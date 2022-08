La fabuleuse histoire... du mouchoir en papier

Série

Cet objet de consolation courante est devenu un symbole du jetable. Apparu au milieu des années 1920 aux États-Unis, le mouchoir en papier a supplanté son concurrent en tissu dans les pays occidentaux. Mais le petit carré d'un blanc immaculé, plébiscité pour l’hygiène quotidienne, est contesté pour ses conséquences néfastes sur l’environnement.

Publicité Lire la suite

C’est un objet si familier qu’on en oublie sa présence dans tous les moments du quotidien. Compagnon idéal pour éponger un gros chagrin, prendre un repas sur le pouce, ou faire la poussière, le mouchoir en papier s’est glissé dans le sac des filles et dans les poches des pantalons. Écoulé à 30 milliards d’exemplaires chaque année rien qu'en France, il « sert à tout », observe Jean Maillard, ancien professeur d’éco-gestion en lycée et auteur d’un article érudit sur le sujet (1). Et pas seulement à évacuer le mucus et autres sécrétions nasales…

Linge démaquillant

Si le mouchoir remonte à l’Antiquité romaine, le mouchoir en papier apparaît, quant à lui, en 1924 aux États-Unis. Lancé par la firme Kimberly-Clark, leKleenex reprend la technologie des membranes de cellulose qui équipaient les filtres de masques à gaz durant la Première Guerre mondiale. « Il n’était pas prévu pour se moucher, il devait servir à se démaquiller. L’idée était de laisser la boîte dans les salles de bains et d’en faire un objet pour le nettoyage personnel. Mais l’usage a été détourné par les consommateurs », explique Jean Maillard.

Le carré de papier blanc devient un objet de masse dès l’entre-deux-guerres aux États-Unis. Mais il ne trouve ancrage dans les foyers français que dans les années 1960. Comme le sopalin ou le k-way, le terme « kleenex » entre dans le langage courant et il désigne le mouchoir en papier. Avec lui, c’est le règne de ce que l’on prend et qui finit, dans le meilleur des cas, sa course à la poubelle.

Dans le roman de science-fiction Farhenheit 451, l’auteur américain Ray Bradburry compare le triste sort du petit bout de papier jetable à celui de ses frères humains. Un demi-siècle plus tard, la « pensée kleenex » reste ce que l’on oublie dans l’instant pour le chanteur M. « Tes souhaits, tu les gardes pour toi / Tes souhaits, on ne les entend pas / Comme une pensée kleenex / Comme un prétexte, un vieux réflexe », dit-il, dans sa chanson « À tes souhaits ».

Fibres de bois

Dérivé du bois, le mouchoir en papier est fabriqué à partir de la ouate de cellulose. Pour produire cette pâte, il faut des cubes de fibre de cellulose et du papier recyclé que l’on mélange à de grandes quantités d’eau. De la longueur des fibres dépendent la douceur et la résistance. Des produits destinés à blanchir cette matière, comme le chlore, aux rejets polluants pour l’environnement, sont ajoutés. Séchée ensuite, cette pâte donnera de gros cylindres d'un papier dont il faut trois ou quatre épaisseurs pour faire un mouchoir.

Mouchoirs ultra doux ou ultra résistants, en boîte ou en paquets, au menthol ou à l’eucalyptus, d’un blanc immaculé ou en couleur… Les marques ont ajouté de petites innovations pour faire leur place sur le marché. En 1997, l’introduction d’un colloque intitulé « Le mouchoir dans tous ses états », qui s’est tenu au musée du textile de Cholet, regrettait que les mouchoirs en papier « n’intéressent guère aujourd’hui que les fabricants et les publicistes qui travaillent pour eux ». (2)

Vingt-cinq ans plus tard, la plupart des grandes questions posées par les consommateurs sur le site de la marque Kleenex concerne non pas l’usage du produit mais... l’environnement.

Déforestation

À partir de 2004, Greenpeace mène la campagne « Kleercut » contre Kimberly-Clark. Le fabricant de mouchoirs en papier et de produits d’hygiène corporelle jetables (couches, protections périodiques, etc) est accusé par l’ONG environnementale de participer à la déforestation de la forêt boréale canadienne, menaçant les peuples autochtones qui y vivent et sa faune.

Après cinq ans de combat au Canada et aux États-Unis, avec notamment la mise en place « d’une scène de crime forestier » et une page de contre-publicité à propos de cette campagne dans le New York Times, Kimberly-Clark s’est engagé à se fournir hors des forêts boréales « à partir de sources respectueuses pour l’environnement », avec une matière première à la norme FSC (Forest Stewardship Council). L’industriel a aussi ajouté des matières recyclées à ses produits.

En 2017, un nouveau rapport de Greenpeace a pointé l’exploitation des forêts boréales en Suède, en Russie et en Finlande par le groupe suédois Essity, possédant la marque Lotus.

Femme se mouchant à la gare de train grande vitesse de Hong Kong, le jeudi 23 janvier. AP - Kin Cheung

Retour du tissu ?

L’argument écologique, c’est ce qui a décidé Lucie Cherbonnel à fonder la marque Ernest & Lulu en 2019. Basée à Orléans, elle vend des bons vieux mouchoirs en tissu fabriqués en France avec des motifs qui « changent du mouchoir à carreaux de papy ». « Le mouchoir est un objet intergénérationnel, qui se transmet, note-t-elle. Les avis sont très tranchés entre ceux qui trouvent ça dégoûtant, qui utilisent des mouchoirs en papier, et les partisans du mouchoir en tissu, qui en ont toujours utilisé. »

Mais le Covid-19 est passé par là. L’Organisation mondiale de la santé comme le gouvernement français ont préconisé le mouchoir « à usage unique » pour éviter la propagation du virus. Alors, Lucie Cherbonnel a revu sa copie ; elle plaide pour un usage du mouchoir en tissu en temps normal et du mouchoir en papier en cas de grippe ou de coronavirus.

Des discussions qui n'auraient peut-être pas laissé Serge Gainsbourg si rêveur que ça. Lorsqu’il a écrit « Comment te dire adieu » (3) pour Françoise Hardy, lui était trop heureux que le Kleenex - dont il avait toujours une boîte chez lui - s'ajoute à ses variations sur le mot et les rimes en « ex ».

► À lire aussi : La fabuleuse histoire...

(1) Jean Maillard, « Le mouchoir papier », De fil en aiguille, Revue des amis du musée du textile choletais n°20, p. 4-7, 1997.

(2) « Le mouchoir dans tous ses états » : actes du colloque international, Cholet, musée du textile, 12, 13 et 14 novembre 1997.

(3) « Comment te dire adieu » est l’adaptation en français et à la sauce yéyé de la chanson « It Hurts to Say Goodbye », notamment chantée par Vera Lynn.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne