La Banque centrale turque baisse son taux directeur et aggrave la chute de sa monnaie

Il faut 18 livres turques pour un dollar, alors que le taux de change de la monnaie continue de chuter en Turquie, le 18 août 2022, après une décision de la banque centrale. © Burhan Ozbilici/AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Turquie, l'inflation bat des records historiques. 79,6% sur un an en juillet et ce taux ne fait que grandir. Mais comme à son habitude, la Banque centrale opère à rebours des usages de la plupart des institutions dans le monde et baisse son taux directeur. Ce jeudi, elle l'a abaissé à nouveau de 14 à 13%, ce qui a immédiatement fait reculer la valeur de la livre turque.