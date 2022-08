La France face à un haut taux de départs au sein des entreprises mais pas de «grande démission»

La France fait face depuis fin 2021 à un nombre de démissions historiquement haut au sein des entreprises françaises depuis fin 2021, atteste la Direction des études du ministère du Travail (Dares) : près de 520 000 départs par trimestre. Mais selon l’étude publiée jeudi 18 août, la tendance est à relativiser, car le taux rapporté à la population n’est pas inédit ni comparable au phénomène de « grande démission », observé aux États-Unis pendant la pandémie.

Publicité Lire la suite

Si la France fait face depuis l'année dernière à une vague de démissions, le phénomène n'est pas nouveau. Il n'est pas comparable non plus à la vague de « grande démission », identifiée aux États-Unis par le psychologue et spécialiste du monde du travail, Anthony Klotz.

« Big Quit » aux États-Unis

Aux États-Unis, la pandémie et le confinement ont remis en question pour beaucoup de personnes le sens même de leur vie ou de leur travail, une flambée qui a été surnommée « Big Quit » (soit « Grande démission »). Tout comme outre-Atlantique, des milliers de salariés en France ont quitté leur boulot entre fin 2021 et début 2022 surtout pour un autre principalement, ou pour se retirer de la vie active.

En France, cette vague de démissions plus importante que d'habitude, a atteint près de 520 000 par trimestre, dont environ 470 000 démissions de contrats à durée indéterminée (CDI), contre environ 430 000 par trimestre fin 2019, avant la crise sanitaire.

Cela est presque identique à la vague de 2008 lors de la crise financière mondiale, qui avait établi le record précédent. 510 000 employés avaient alors quitté leur poste, dont 400 000 en CDI.

Indicateur cyclique

En fait, le nombre de démissions est un indicateur cyclique, rappelle la Dares : il baisse pendant les crises et augmente dans les phases de reprises. Dans le contexte actuel de reprise post-pandémie, la hausse du taux de démissions est « normale ». Elle reflète tout simplement le dynamisme du marché du travail en France.

Autre élément à prendre en compte : il existe en France des difficultés de recrutements dans les métiers considérés difficiles comme la restauration, le bâtiment. Cette situation permettrait à certains salariés d négocier à la hausse à leur salaire ou leurs conditions de travail, ajoute la Dares.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne