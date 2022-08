Invictus Energy s'apprête à explorer un champ gazier dans le nord du Zimbabwe

Invictus Energy lance sa phase de prospection dans le nord du Mozambique en septembre (Image d'illustration). © Matthew Brown/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La société pétrolière et gazière australienne Invictus Energy annonce son intention de se lancer dans la prospection de gaz dans le nord du Zimbabwe dès septembre. Si l'expérience est probante, ce serait le premier projet de production de gaz du Zimbabwe. Un moyen de l'aider à surmonter ces déficits énergétiques dans un contexte de pénurie énergétique mondiale et de flambée des prix à cause de l'offensive russe en Ukraine.