L'euro au plus bas depuis 2002 face au dollar

L'euro s'enfonçait lundi 22 août sous le seuil de la parité avec le dollar, à un niveau plus vu depuis l'année de sa mise en circulation, plombé par la crise énergétique qui menace de plonger l'Europe dans la récession. © Gregorio Borgia/AP

Texte par : RFI

Du jamais vu depuis 20 ans, depuis 2002 et la mise en circulation de l’euro. La monnaie unique européenne est au plus bas face à sa grande concurrente, le dollar. La crise énergétique et la menace d’une récession sur le Vieux Continent font réagir les marchés.