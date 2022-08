Face à l’inflation, les Français attendent plus de mesures de la part du gouvernement

L’inflation en France a battu des records en juillet avec +6,1% sur un an et même si une loi pour le pouvoir d’achat a été votée avant l’été, les Français attendent plus. (Image d'illustration)

Le gouvernement fait sa rentrée avec le premier Conseil des ministres, mercredi 24 août, avec des dossiers brûlants sur l’énergie, le climat, et bien sûr le pouvoir d’achat. L’inflation en France a battu des records en juillet, avec +6,1% sur un an. Même si une loi pour le pouvoir d’achat a été votée avant l’été, les Français attendent plus.

À la sortie d’un hypermarché en région parisienne, une lycéenne explique être à la chasse aux bons plans. Dans son caddie, à une semaine de la rentrée des classes, il n'y a pour le moment que le strict nécessaire : « Là, il y a juste des cahiers, c’est vraiment le minimum et on en a déjà pour 100 euros. »

Faïza, sa maman, est divorcée et elle a bien perçu ce mois-ci l’allocation de rentrée scolaire, 700 euros pour ses deux enfants. Mais avec à peine 800 euros de revenus par mois et pour trois personnes, elle s’attend à d’autres coups de pouce du gouvernement.

« Moi, ça me fait peur pour les factures de gaz, dit-elle. Là, on essaye vraiment de faire le minimum, de ne pas allumer. Je paye 140 euros le mois ». Et pour sa fille, il faudrait baisser les prix, « ce serait la chose la plus intelligente à faire », considère-t-elle.

Forcer la main à la grande distribution

L’autre préoccupation concerne l’alimentation. Là aussi, les prix ont bondi, plus de 7% en moyenne sur an. « Je vais faire mes courses là, et à chaque fois, l’addition est plus salée », raconte Bernadette. À 70 ans, elle vit seule et touche une retraite de 1 200 euros, et elle aimerait que le gouvernement force la main de la grande distribution : « J’attends qu’ils bloquent les prix, mais intelligemment, avec la viande, le poisson, les produits de première nécessité. »

Certains groupes ont déjà dégainé des opérations pour attirer les clients : en début de semaine, Carrefour annonçait par exemple bloquer pour 100 jours dans toute la France les prix de 100 produits du quotidien.

