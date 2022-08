Les dividendes versés par les entreprises atteignent des niveaux records

Selon le rapport trimestriel du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, publié mercredi 24 août, 544,8 milliards de dollars ont été reversés aux actionnaires par 1 200 entreprises au deuxième trimestre, c'est-à-dire entre avril et juin 2022.

C'est un nouveau record au niveau mondial. Au cours du deuxième trimestre les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 11% par rapport à la même période l'an passé pour atteindre 544,8 milliards d'euros, après un début d'année déjà faste.

En effet, le premier trimestre, réputé normalement calme, selon le rapport Janus Henderson, avait lui aussi affiché un record de 11%. Il va sans dire que les 1 200 entreprises qui ont distribué cet argent ont réalisé l'année dernière des profits colossaux.

Quatre entreprises françaises dans le top 20

Ces résultats signifient que la croissance s'est élevée de plus de 19%, et même de près de 30% en Europe et au Royaume-Uni. Elle est portée essentiellement par les entreprises du secteur pétrolier, avec le Brésilien Pétrobras, le secteur minier et l'Anglo-australien Rio Tinto, mais aussi le secteur automobile, avec l'Allemand Mercedes Benz ou encore le secteur bancaire avec BNP Paribas ou l'assureur allemand Alianz.

Par ailleurs, quatre entreprises françaises figurent dans le top 20 des plus gros verseurs du trimestre, avec BNP Paribas (6e), Sanofi (10e), Axa (12e) et LVMH (14e). Elles avaient cumulé 35 milliards d'euros de bénéfices nets en 2021.

2022 s'annonce comme un bon cru pour les actionnaires puisque Janus Henderson prévoit que les dividendes devraient atteindre 1 560 milliards de dollars, soit une hausse de d'environ 6% par rapport à l'année dernière.

