Gazprom réduit encore ses livraisons de gaz à la France

Engie a annoncé que le russe Gazprom réduit encore ses livraisons de gaz auprès de lui dès ce mardi 30 août 2022. REUTERS - KACPER PEMPEL

Texte par : RFI

Les flux de gaz russes vers la France se tarissent chaque mois un peu plus. Gapzprom vient à nouveau de restreindre ses livraisons à la France, et en particulier au groupe Engie. De quoi alimenter un peu plus les craintes concernant l'approvisionnement en gaz à l'approche de l'hiver.