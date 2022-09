Les prix mondiaux des produits alimentaires poursuivent leur baisse, selon la FAO

Les prix mondiaux des denrées alimentaires continuent de baisser pour le cinquième mois consécutif : l’indice FAO du prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d’un panier de produits de base, est en baisse de 1,9% en août, tiré vers le bas par les prix des céréales et des huiles végétales.

Après un plus haut historique atteint en mars à la suite de l’invasion de l’Ukraine, les prix mondiaux des denrées alimentaires continuent leur baisse, les huiles végétales retombant même sous leur niveau d'il y a un an, avec -3,3 % en août. Tournesol, palme et colza subissent le même sort, seul le soja augmente modérément à cause des inquiétudes sur l'impact des conditions météorologiques défavorables sur la production aux États-Unis, souligne la FAO.

Les risques perdurent

Du côté des céréales, la baisse est de 1,4% sur un mois sous l'effet de la chute des prix internationaux du blé, qui reflète l'amélioration des perspectives de récolte en Amérique du Nord et en Russie ainsi que la reprise des exportations depuis les ports de la mer Noire en Ukraine.

Ces baisses sont bienvenues, en particulier du point de vue de l'accès aux aliments, mais l'organisation rappelle que de nombreux risques pèsent toujours sur la sécurité alimentaire mondiale, tels que les perspectives de récession dans de nombreux pays ou encore les « prix élevés des engrais et leurs potentielles incidences sur la production et les moyens de subsistance des agriculteurs ».

