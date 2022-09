Gazprom annonce un accord avec la Chine pour l'achat de gaz russe en roubles et yuans

La Russie a augmenté les livraisons de gaz envers la Chine. Ici, des travailleurs chinois réparent le gazoduc oriental, à Hai'an, dans la province de Juangsu, le 12 mars 2022. © Cinatopix / via AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le partenariat stratégique qui unit Moscou et Pékin se renforce progressivement. Le géant gazier russe Gazprom a annoncé mardi 6 septembre la signature d’un accord en vertu duquel la Chine paiera désormais ses contrats en yuans et en roubles, en lieu et place du dollar. Une façon pour les deux pays de montrer leur opposition à la politique étrangère américaine et contourner les sanctions occidentales vis-à-vis de Moscou.