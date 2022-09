L'économie du Salvador perd des millions mais continue à parier sur le bitcoin

Un an après son instauration comme monnaie légale au Salvador, à côté du dollar, le bitcoin joue avec les nerfs des Salvadoriens. Le gouvernement avait déboursé plusieurs millions de dollars pour acheter de la cryptomonnaie, mais avec la chute vertigineuse du bitcoin ensuite, il en a perdu la moitié. Les conséquences pourraient devenir graves pour l'économie du pays.

Publicité Lire la suite

Quand le Salvador adopte le bitcoin comme monnaie officielle en septembre 2021, la cryptomonnaie vaut 45 000 dollars. Trois mois plus tard, elle grimpe à 68 000.

Le but affiché du président Nayib Bukele est de faciliter les envois d'argent des émigrés salvadoriens, notamment depuis les États-Unis vers leur pays d’origine, en évitant les frais bancaires. Ces transferts représentent en effet plus d'un quart du PIB du Salvador.

Les Salvadoriens s’y mettent

Les débuts sont prometteurs. Le gouvernement affirme qu’il n’ira pas jusqu’à obliger les entreprises à traiter en bitcoin : il préfère inciter. L’argent liquide est roi au pays, plus de la moitié des habitants ne possèdent pas de compte bancaire.

Toutefois, les commerçants s’y mettent et les Salvadoriens suivent. Sur 6,5 millions d'habitants, l'application de payement en bitcoin est téléchargée 4 millions de fois. En effet, toute personne qui télécharge l’application reçoit en bonus 30 dollars en bitcoins lors de l’inscription, ce qui explique peut-être ce succès.

La dégringolade des cryptomonnaies

Les problèmes commencent avec la dégringolade du bitcoin, actuellement à moins de 20 000 dollars. Selon l’agence de notation financière Moody’s, le gouvernement de Nayib Bukele aurait dépensé 375 millions de dollars pour le déploiement des cryptomonnaies, dont 106 millions de dollars provenant du Trésor pour en acheter. Cet investissement a fondu de moitié en quelques mois seulement. Soit de l’argent public perdu, affirment les spécialistes.

Ainsi, quand il devra payer ses dettes, le pays aura moins de fonds à sa disposition et pourra faire un défaut de paiement.

Le Salvador n’est pas le seul à subir les conséquences de cette baisse. Tous les investisseurs, qu’ils soient acteurs institutionnels ou des particuliers, ont essuyé des pertes. Pareil pour la République centrafricaine, le deuxième État du monde à avoir adopté le bitcoin, le tout premier du continent africain. Fait surprenant dans ce contexte : alors que les marchés des crypto-actifs plongent, Bangui vient de lancer sa propre cryptomonnaie, le Sango Coin.

Un prêt du FMI de 1,3 milliard devra attendre

De l’avis des experts, l’adoption du bitcoin par le Salvador a compliqué les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Le pays est confronté à une dette extérieure élevée, dont le service dépasse 80 % du PIB. Il lutte contre un déficit budgétaire important et risque une récession. Parallèlement, le gouvernement salvadorien a du mal à emprunter sur les marchés financiers conventionnels.

La baisse de sa cote de crédit par Fitch Rating en février 2022 a rendu plus chers les emprunts pour le pays.

Le Salvador devait obtenir 1,3 milliards de dollars de prêt du FMI. Mais les discussions traînent. L'institution estime que le pays est allé trop loin en adoptant le bitcoin comme monnaie officielle, qu’elle juge trop instable à cette fin, et exhorte le Salvador à l’abandonner.

Mais le président Bukele persiste et signe. Dernièrement, il a acheté 80 bitcoins pour son pays profitant de la baisse à 19 000 dollars, ce qui porte le panier du Salvador à un total de 2 381 bitcoins. Le président prêche la patience et recommande à ses concitoyens d’arrêter de regarder la courbe du change bitcoin-dollar. Pour le plus grand bien de leurs nerfs et leurs portefeuilles.

► À lire aussi : L'ONU veut freiner l'essor des cryptomonnaies

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne