Allemagne: la Bundesbank s'inquiète de signes de récession pour 2023

Le siège de la Bundesbank à Francfort (image d'illustration). AFP - ANDRE PAIN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'économie allemande multiplie les signes d'essoufflement. Une récession paraît de plus en plus inévitable, crise énergétique oblige. L'inflation atteint des sommets historiques. L'industrie très exportatrice souffre et la consommation intérieure tout autant.