La Russie accuse l'UE de bloquer les livraisons d’engrais à destination des pays pauvres

Vladimir Poutine réitère ses accusations contre l'Union européenne à qui il reproche de bloquer 300 000 tonnes d'engrais que la Russie souhaite livrer gratuitement aux pays pauvres. Selon le chef du Kremlin, il s’agit d’engrais russes bloqués dans les ports européens en raison des sanctions occidentales.

C’est lors d'une cérémonie de remise des lettres de créance à une vingtaine d'ambassadeurs à Moscou que Vladimir Poutine a renouvelé ses accusations contre l’Europe. Selon lui, depuis les accords d’Istanbul, l’Union européenne n’a levé que partiellement les sanctions contre les engrais russes, seulement celles qui lui permettent d’approvisionner ses États membres.

L'ONU alerte sur des pénuries de nourriture

L'autorisation d'accès des engrais russes aux marchés mondiaux était pourtant l'un des points de ces accords conclus en juillet avec l'Ukraine, sous la médiation des Nations unies et de la Turquie. Ils ont permis la levée du blocus russe sur la mer Noire et la reprise des exportations de blé et de maïs ukrainiens. Mais la Russie se plaint que ses propres exportations d’engrais et de céréales continuent de pâtir des sanctions occidentales. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Poutine lance ces accusations, sans réaction de Bruxelles.

La question des engrais est devenue une grande préoccupation pour l’ONU qui estime que si le marché mondial n’est pas stabilisé cette année, il n’y aura pas assez de nourriture en 2023. La Russie est en effet premier exportateur mondial d'engrais azoté.

