Gaz à effet de serre: Paris et New York rejoignent une procédure contre Total

Total est accusé de ne pas faire d'effort pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une procédure en justice qui pourrait contraindre le géant français des hydrocarbures a été lancée par des associations et ONG. Ce mercredi 21 septembre, on a appris que les villes de Paris, Poitiers et New York se joignent à la procédure, voulant faire plier Total qui, pour l'instant, refuse de se confronter.

Ce sont désormais 16 collectivités et 6 associations qui demandent au tribunal judiciaire de Paris de contraindre TotalEnergies de reconnaître les risques générés par ses activités et d'adopter un vrai plan de décarbonation. Pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, Total ne joue pas le jeu et l'arrivée de deux contradicteurs aussi puissants que Paris et New York pourrait peser dans la balance : « La réalité du réchauffement climatique dans une ville comme Paris et comme New York, on sait la matérialiser. Ce sont les pics de chaleur, c’est la pollution, c’est la surmortalité. Et puis, les grands investissements de Total, aujourd’hui, ne sont pas dans les énergies renouvelables. Ils sont à continuer d’exploiter, de détecter des gisements, de construire des pipelines, d’exploiter des pays qui sont déjà très éprouvés par ces histoires industrielles. »

Moins 45% d'émissions d'ici à 2030 ?

Certes, Total a mis au point un plan de vigilance, mais pour François de Cambiaire, avocat de cette coalition, ces engagements ne sont pas suffisants : « Ils ne sont pas alignés avec la trajectoire de neutralité carbone sur laquelle Total s’est engagé. Ils ne sont pas conformes aux trajectoires de réductions, qui sont, aujourd’hui, des trajectoires de réduction scientifiquement validées par les travaux du Giec. Et donc, on demande à Total de rectifier le tir. »

Car Total s’est engagé : moins 45% d'émissions d'ici à 2030. L’année dernière, aux Pays-Bas, un tribunal avait condamné le pétrolier Shell et l'avait contraint à rehausser ses ambitions climatiques

