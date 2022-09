L'Égypte est le premier client de l'industrie d'armement française à l'exportation en 2021

Selon un rapport annuel présenté au Parlement français ce mardi, l'Égypte a été le premier client de l'industrie française d'armement à l'exportation en 2021. Le Caire a acquis 30 avions de chasse Rafale, d'une valeur de 4,5 milliards d'euros.

Le Rafale, c'est la locomotive des exportations d'armes tricolores. La vente de 30 exemplaires à l'Égypte en 2021 a permis à elle seule de doubler les exportations d'armements pour atteindre le chiffre record de 11,7 milliards d'euros dont 5,2 milliards pour la région Proche et Moyen-Orient, soit 44% du total.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en introduction du rapport, indique qu'il est d'ores et déjà acquis que 2022 sera également marqué par des résultats importants. La France a en effet conclu avec les Émirats un méga-contrat de 80 Rafales et la vente à la Grèce de trois frégates.

En 2021, l'Égypte a passé 4,5 milliards de commandes d'armement français, devant la Grèce (2 milliards d'euros), la Croatie (971 millions d'euros), l'Inde (492 millions) et l'Arabie saoudite (381 millions), d'après ce rapport dont le contenu avait été dévoilé mi-septembre par le magazine Challenges. Les chiffres de 2021 confortent donc la France comme 3e exportateur mondial d'armes, derrière les États-Unis et la Russie.

Réorienter l'activité vers l'Europe

Si ces dernières années, les pays du proche et du Moyen-Orient ont représenté plus de 40% des débouchés, la France désormais cherche à réorienter son activité vers l'Europe. En outre, « les tensions géopolitiques croissantes et la crise en Ukraine devraient contribuer à maintenir à un niveau élevé les dépenses militaires et à renforcer le besoin de sécurité des Européens », souligne le rapport, en rappelant que « déjà, plusieurs États, dont l'Allemagne, le Danemark, la Pologne, la Norvège, ont annoncé l'augmentation de leur budget de défense ».

D'importants contrats ont d'ailleurs récemment été signés, comme la vente de 52 canons Caesar à la République tchèque. Mais en revanche, la Grèce et la Croatie faisant exception, au sein de l'Otan, le F-35 américain a toujours été préféré au Rafale français.

