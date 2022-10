Guerre en Ukraine, inflation: le prix des granulés de bois explosent en France

Photo de sacs de granulés de bois prise le 13 septembre 2005, à Rosheim, dans l'est de la France. AFP - FREDERICK FLORIN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Que ce soit pour produire de l'électricité ou de la chaleur, les collectivités, entreprises, mais également particuliers français sont incités à utiliser des énergies renouvelables et à faire les installations nécessaires dans les bâtiments. Dans le contexte international de hausse des prix des énergies et de craintes de pénuries, des situations chaotiques émergent. C'est le cas actuellement en France avec les granulés de bois qui sont devenus rares et dont les prix ont explosé.