Crise de l'énergie: le «bouclier» allemand inquiète en Europe

Le chancelier allemand Olaf Scholz, au centre, le ministre de l'Économie et du Climat Robert Habeck, à gauche, et le ministre des Finances Christian Lindner, à droite, lors d'une conférence de presse sur la situation de l'approvisionnement énergétique en Allemagne, à Berlin, jeudi 29 septembre 2022. AP - Markus Schreiber

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le plan à 200 milliards d’euros annoncé par l’Allemagne pour soutenir son économie inquiète l’Europe. Après l’Italie la France et la Belgique, c’est au tour des commissaires à l’Économie et au Marché intérieur Paolo Gentiloni et Thierry Breton d’appeler aujourd’hui à davantage de concertation face à la hausse des prix de l’énergie.