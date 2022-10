France: les vignerons ravis du bon cru sur les ventes de champagne en 2022

Les vignerons du Syndicat de la Champagne se réjouissent. Malgré la conjoncture mondiale morose, les ventes de leurs vins sont en hausse et pourraient même dépasser celles de 2021 pour les bouteilles qui valent entre 20 et 50 euros pour certaines marques. Une hausse de ventes cependant atténuée par la flambée des prix de l'énergie qui pèse lourdement sur les exploitations champenoises.

2022 devrait être l'année de tous les records. Les ventes sont en hausse de 10%, se félicite Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons de la Champagne et co-président du Comité Champagne. « On va finir entre 330 et 350 millions. Les États-Unis, c’est la bonne surprise, il y a beaucoup d’amateurs de champagne américains, grâce au rapport euro-dollar qui est favorable. »

Vers une légère hausse des prix

Les champagnes s'exportent bien. Et ce n’est sans doute pas fini. L'excellente récolte et les volumes sont au rendez-vous, une fois de plus. Mais la hausse des prix des emballages et le coût de l'énergie touchent les producteurs de manière directe. « On a une envolée de nos charges sur le verre, sur les étiquettes, le carton, fait remarquer Maxime Toubart. On vit une période qui est difficile, dure. Retroussons-nous les manches et essayons de passer au mieux cette période-là. Notre énergie fait partie des choses qui augmentent, il faut prendre en compte cela. »

Difficile de ne pas répercuter cette flambée des coûts sur les bouteilles. Les producteurs champenois prévoient d'ores et déjà une légère hausse de leurs prix. Mais pas trop. Il faut rester cohérent pour ne pas perdre ses marchés, assurent-ils.

